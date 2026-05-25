Жители столичного района стали занимать парковку старыми автомобилями

Жители района Чертаново Южное бронируют себе парковочные места у дома с помощью старых автомобилей. Автовладельцы выставляют автохлам в ряд, блокируя второй ряд, а вечером переставляют его на другое место, освобождая стоянку для своей машины.

Местные жители жалуются, что вечером встать невозможно, приходится искать места во дворах или платить на соседней улице. Эксперт по ЖКХ Константин Крохин пояснил, что на придомовой территории действует принцип "кто первый успел". Нельзя приватизировать места или ставить запирающие устройства.

