Аварийность с велосипедистами в России выросла на 25%

Аварий с велосипедистами с пострадавшими в России стало больше на 25%. За полгода произошло почти 3 тысячи аварий. Погибли 123 человека. Согласно статистике по регионам, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область и Красноярский край.

Кроме того, страховые пенсии работающим пенсионерам пересчитают с 1 августа. Размер выплат изменится с учетом взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в прошлом году. При этом неважно, продолжает человек работать сейчас или уже уволился.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

