26 августа, 22:30Экономика
Казахстанский завод "Конденсат" начнет поставки топлива в Россию
Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" начнет поставки бензина и дизельного топлива в Россию. До 30% востребованных нефтепродуктов останется в Казахстане, а около 70% готовой продукции направят в Россию. Завод перерабатывает около 850 тысяч тонн сырья в год.
По оценкам экспертов, реальный объем автомобильного топлива из Казахстана составит 200–250 тысяч тонн бензина. Поставки из Казахстана позволят сократить логистическое плечо и разгрузить российские железнодорожные мощности, а также перекрыть потребности Сибирского региона.
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