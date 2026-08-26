Казахстанский завод "Конденсат" начнет поставки топлива в Россию

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" начнет поставки бензина и дизельного топлива в Россию. До 30% востребованных нефтепродуктов останется в Казахстане, а около 70% готовой продукции направят в Россию. Завод перерабатывает около 850 тысяч тонн сырья в год.

По оценкам экспертов, реальный объем автомобильного топлива из Казахстана составит 200–250 тысяч тонн бензина. Поставки из Казахстана позволят сократить логистическое плечо и разгрузить российские железнодорожные мощности, а также перекрыть потребности Сибирского региона.

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