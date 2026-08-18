"Деньги 24": банки увеличили выдачу кредитных карт в России на 18% за год

Выдача новых кредитных карт в России в июне 2026 года выросла на 18% за год и достигла 1,37 миллиона карт. Об этом сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Совокупный лимит по выданным картам составил 164,17 миллиарда рублей, увеличившись на 12% за год. С января по июль 2026 года банки выдали в России 8,87 миллиона кредитных карт с совокупным лимитом 1,03 триллиона рублей.

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