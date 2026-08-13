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13 августа, 18:30

Экономика

Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно

Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно

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Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно. Только за первый квартал 2026 года сумма погашенных жилищных кредитов составила 380 миллиардов рублей. По данным Банка России, это почти на 20% больше, чем годом ранее.

Эксперты объяснили это рядом причин, в частности общим ростом доходов, а также снижением ставок по банковским вкладам. Кроме того, многие россияне получают премии и бонусы в начале года. Отмечается, что в 9 случаях из 10 для досрочного погашения ипотеки заемщики используют собственные накопления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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