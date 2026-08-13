13 августа, 18:30Экономика
Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно
Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно. Только за первый квартал 2026 года сумма погашенных жилищных кредитов составила 380 миллиардов рублей. По данным Банка России, это почти на 20% больше, чем годом ранее.
Эксперты объяснили это рядом причин, в частности общим ростом доходов, а также снижением ставок по банковским вкладам. Кроме того, многие россияне получают премии и бонусы в начале года. Отмечается, что в 9 случаях из 10 для досрочного погашения ипотеки заемщики используют собственные накопления.
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