Рыночный образовательный кредит могут ввести в России

Абитуриентам в России хотят предложить рыночный образовательный кредит. Банки и власти обсуждают возможность создания займа, который позволит студентам получать финансирование на обучение по любым специальностям.

Сейчас кредит с господдержкой доступен только для приоритетных направлений, среди которых медицина, педагогика, IT и инженерные специальности. По образовательному кредиту с господдержкой действует ставка 3% годовых.

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