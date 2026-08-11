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11 августа, 09:50

Общество

"Миллион вопросов": врач рассказал, как восстановить режим сна после школьных каникул

"Миллион вопросов": врач рассказал, как восстановить режим сна после школьных каникул

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Как перестроить режим сна после каникул на школьный лад без слез и родительских нервов? Можно ли использовать легкие успокоительные травяные чаи или это только собьет естественные ритмы?

Стоит ли перед школой сдавать анализы на паразитов, если ребенок все лето провел в контакте с дачными собаками, кошками и купался в открытых водоемах? Почему в школах всегда происходит всплеск ОРВИ через 10 дней после начала занятий?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заместитель главного врача по педиатрии Центральной клинической больницы Управления делами президента России Андрей Степанов.

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Программа: Миллион вопросов
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