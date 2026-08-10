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10 августа, 16:29

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Климатолог Семенов не исключил бабьего лета в Москве в октябре

Уверенные дожди и ниже плюс 10 градусов: вернется ли летняя погода в Москву

Резкое похолодание придет в столицу на наступившей неделе: со среды столбики термометров могут опуститься ниже плюс 10, что сулит самую холодную погоду за все лето, сообщили синоптики. Надолго ли задержится прохлада и стоит ли ждать возвращения жары – в материале Москвы 24.

Атмосферный фронт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самая холодная погода за все лето ожидает москвичей во второй половине недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, циклон "сломает" тепло уже в среду, 12 августа.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин подтвердил Москве 24, что теплая погода сохранится в понедельник и вторник: максимальная температура воздуха будет достигать плюс 23–27 градусов.

"В понедельник без осадков, а во вторник их вероятность возрастает: по области пройдет кратковременный дождь, местами, вероятно, прогремит гроза. Ночные температуры будут держаться на уровне плюс 10–15 градусов", – отметил он.

Со среды ждем похолодания в связи с прохождением атмосферного фронта: пройдут уверенные дожди, максимальная температура воздуха составит всего 12–17 градусов по области (по Москве – 15–17). В четверг и пятницу температура сохранится. Начиная со среды ночные значения понизятся до плюс 8–13.
Александр Ильин
синоптик прогностического центра "Метео"

При этом к выходным дождей станет меньше, а в субботу-воскресенье снова будет солнечно. Также ожидается потепление до 19–24 градусов днем, а ночью значения поднимутся до уровня начала недели.

"Ветер в понедельник юго-западный, 5–10 метров в секунду, завтра из-за дождевой облачности при грозе порывы до 12–15. Со среды ветер подует с северо-запада, 6–11 метров в секунду, затем ослабнет до 3–8 метров. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба, затем упадет до 740 и будет держаться практически до конца недели", – добавил синоптик.

Поднявшись к выходным выше 20 градусов, температура продержится на нормальном комфортном уровне несколько дней, после чего снова опустится ниже 20.

"Затем снова рост до 25–27 во второй половине августа (скорее всего, в третьей декаде), местами и чуть выше. Однако 30-градусная жара не вернется", – резюмировал Ильин.

При этом жителей Центральной России ожидает классическое бабье лето в сентябре. По предварительным прогнозам, среднемесячная температура воздуха будет на 1,5–2 градуса выше нормы, а количество осадков окажется на 20–40% меньше обычного.

"Периоды аномального тепла"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Резкое похолодание в середине нынешней недели является "обычной изменчивостью погоды", подчеркнул директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Не стоит делать из нее долгосрочных выводов. Будут еще периоды теплой и аномально теплой погоды, бабье лето в сентябре, возможно, даже в октябре. Сейчас будет период холоднее, но через какое-то время – теплее", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, такая изменчивость не говорит о каких-либо тенденциях или о влиянии на климат ближайших осеннего и зимнего сезонов.

"На синоптической карте сейчас антициклон, солнечно, но надвигается циклон с Атлантики, приносящий летом прохладу и дожди. В Московском регионе погоду нельзя предсказать больше чем на 10 суток, поэтому делать выводы из ее изменчивости бессмысленно", – сказал эксперт.

Тенденции, что конец лета становится жарче или холоднее, не прослеживается. Но можно сделать вывод, что зима наступает позже – за последние 40 лет примерно на две недели (устойчивый переход температуры через ноль). Заканчивается она раньше, но сдвиг на более ранние даты происходит медленнее, чем сдвиг наступления. Если приход зимы сместился на 10–12 дней в ноябре, то начало весны изменилось всего на 5–6 суток (в два раза медленнее). Зима сокращается скорее за счет осеннего периода, чем весеннего.
Владимир Семенов
директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН

Ситуацию эксперт связал с глобальным потеплением. Если за последние 40 лет зима стала наступать позже, то через следующие 30 добавится еще около 10 дней, после чего начало периода перехода через ноль сместится на начало декабря, заключил Семенов.

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Зудакова Татьяна

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