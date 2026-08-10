10 августа, 15:30Общество
"Деньги 24": разница в ценах на новостройки и вторичное жилье в Москве достигла 31,1%
Разница в стоимости квартир на вторичном рынке и в новостройках в Москве составила 31,1%. При этом показатель рассчитан без учета премиального сегмента, где цены на жилье могут быть выше на 15–18%.
Как сейчас меняется рынок недвижимости? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.
Читайте также
- В Москве увеличился спрос на аренду квартир
- "Деньги 24": цена "квадрата" в новостройках Москвы комфорт-класса превысила 440 тыс руб