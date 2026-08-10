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10 августа, 15:30

Общество

"Деньги 24": разница в ценах на новостройки и вторичное жилье в Москве достигла 31,1%

"Деньги 24": разница в ценах на новостройки и вторичное жилье в Москве достигла 31,1%

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"Деньги 24": 90% россиян опасаются финансовых рисков

Разница в стоимости квартир на вторичном рынке и в новостройках в Москве составила 31,1%. При этом показатель рассчитан без учета премиального сегмента, где цены на жилье могут быть выше на 15–18%.

Как сейчас меняется рынок недвижимости? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

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Программа: Деньги 24
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