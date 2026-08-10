"Деньги 24": разница в ценах на новостройки и вторичное жилье в Москве достигла 31,1%

Разница в стоимости квартир на вторичном рынке и в новостройках в Москве составила 31,1%. При этом показатель рассчитан без учета премиального сегмента, где цены на жилье могут быть выше на 15–18%.

Как сейчас меняется рынок недвижимости? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.