Волонтеры попросили забрать животных у трэш-блогера Баласяна

Волонтеры просят забрать животных у подмосковного трэш-блогера Олега Баласяна. Сейчас полиция проводит проверку из-за возможного жестокого обращения с питомцами.

По словам волонтеров, Баласян получает животных из приютов через знакомых, поскольку сам якобы внесен в черные списки.

При этом полиция уже приезжала к Баласяну и не выявила нарушений условий содержания животных. Ранее блогера оштрафовали за публикацию роликов со стрельбой из холостого оружия. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.