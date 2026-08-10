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10 августа, 12:15

Общество

Волонтеры попросили забрать животных у трэш-блогера Баласяна

Волонтеры попросили забрать животных у трэш-блогера Баласяна

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Волонтеры просят забрать животных у подмосковного трэш-блогера Олега Баласяна. Сейчас полиция проводит проверку из-за возможного жестокого обращения с питомцами.

По словам волонтеров, Баласян получает животных из приютов через знакомых, поскольку сам якобы внесен в черные списки.

При этом полиция уже приезжала к Баласяну и не выявила нарушений условий содержания животных. Ранее блогера оштрафовали за публикацию роликов со стрельбой из холостого оружия. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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