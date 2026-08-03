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03 августа, 07:30

Общество

В Миассе суд взыскал с работодателя более 100 тысяч рублей за сверхурочные

В Миассе суд взыскал с работодателя более 100 тысяч рублей за сверхурочные

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В Миассе бывший сотрудник обратился в суд, чтобы получить оплату за переработки. Мужчина ежедневно приходил за 10 минут до начала смены и уходил на 10 минут позже по требованию работодателя. Суд взыскал свыше 100 тысяч рублей, включая недоплаченную зарплату, компенсацию и моральный вред.

Юристы пояснили, что подготовка к работе и завершающие действия по указанию руководства считаются рабочим временем. Сверхурочные оплачиваются в полуторном и двойном размере и требуют письменного согласия сотрудника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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