15 мая, 17:41

Юрист Филатов: увеличение лимита сверхурочной работы связано с острой нехваткой кадров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Увеличение сверхурочной работы в России связано с острым дефицитом кадров на рынке труда. Работодатели начали сталкиваться с необходимостью привлекать сотрудников к дополнительной занятости, рассказал в эфире радио КП адвокат Владимир Филатов.

"Кадровый голод привел к тому, что появились такие большие переработки, и это необходимо легализовать", – подчеркнул он.

По словам адвоката, зачастую сверхурочная работа присутствует в обрабатывающей промышленности, включая швейные и сборочные производства, на которых значительная часть процессов связана с физическим трудом.

Эксперт отметил, что дополнительная нагрузка также встречается на предприятиях, которые действуют по государственным контрактам. В некоторых случаях компании работают в стандартном режиме, однако после получения крупного госзаказа они начинают увеличивать объемы производства. При этом они не могут быстро найти нужное число квалифицированных сотрудников из-за нехватки специалистов на рынке труда.

Госдума 14 мая приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ до 240 часов в год. Соответствующие изменения предполагается внести в Трудовой кодекс России. Ранее в кодексе был закреплен лимит сверхурочной работы в размере четырех часов в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год.

