Адвокат Лерчек сообщил, что решение об обжаловании приговора будет принято позже

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Защита блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) пока не приняла решение об обжаловании приговора. Об этом сообщил адвокат блогера в беседе с журналистами.

По его словам, защита определится с дальнейшими действиями после получения копии приговора.

Заседание с оглашением приговора состоялось 31 июля. Суд приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком за незаконные валютные операции. Также инстанция конфисковала полученные преступным путем средства, назначила штраф в 765 миллионов рублей, а также запретила администрировать сайты и продвигать бренд в интернете три года.

Лерчек и ее бывший супруг Артем Чекалин были обвинены в создании преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. Следствие выяснило, что они перевели свыше 250 миллионов рублей, вырученных от фитнес-марафонов, на счета в Объединенных Арабских Эмиратах.

Позже расследование в отношении Чекалина выделили в отдельное дело. Он признал вину в уклонении от налогов и получил семь лет лишения свободы.

Однако следственные мероприятия в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявления у нее тяжелого онкологического заболевания. После завершения лечения и медицинского обследования суд возобновил рассмотрение дела в июле 2026 года.