Лерчек в последнем слове попросила суд не назначать миллиардный штраф

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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина – Прим. ред.) в последнем слове попросила суд не назначать ей миллиардный штраф, который ранее запросило гособвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, присутствовавший на заседании.

По словам блогера, у нее не осталось накоплений и имущества, которое можно было бы продать для погашения штрафа.

"В последнем слове подсудимая (также. – Прим. ред.) вновь заявила о невиновности", – добавил источник.

Сторона защиты настаивает на полном оправдании Лерчек. В качестве альтернативной меры адвокаты ходатайствуют об освобождении Чекалиной от наказания на основании статьи 81 УК РФ ввиду наличия заболевания.

Прокурор на заседании, которое прошло 31 июля в Гагаринском районном суде Москвы, запросил для нее 6 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 1,2 миллиарда рублей и запрет на администрирование сайтов.

В 2024 году Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалину предъявили обвинения в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, они перевели на счета в ОАЭ более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.

Позднее дело Чекалина выделили в отдельное производство. Он признал вину по делу о неуплате налогов и получил 7 лет лишения свободы.

Разбирательство в отношении Лерчек временно приостанавливали после того, как у нее выявили тяжелое онкологическое заболевание. После лечения и медицинского обследования процесс возобновили в июле 2026 года.

