Прокурор запросил для Лерчек 6 лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей

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Прокурор запросил для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Кроме того, обвинение также потребовало запретить блогеру администрировать сайты.

Процесс в Гагаринском районном суде Москвы проходит в закрытом режиме. Лерчек находится там в сопровождении отца ее четвертого ребенка Луиса Сквиччиарини. На заседании блогер не признала вину по делу.

Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. Как утверждает следствие, они вывели из России на счета нерезидентов в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей.

В результате Чекалиных отправили под домашний арест. Экс-супруг блогера сознался в неуплате налогов и был осужден на 7 лет.

Позже дело в отношении Лерчек выделили в отдельное производство. Суд приостанавливал его до выздоровления блогера в связи с диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

В июле стало известно о возобновлении уголовного дела. Медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд и участию в заседаниях, не обнаружено.