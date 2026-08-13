Родителям разъяснили порядок получения единого пособия на детей до 17 лет. Выплата предназначена для семей с невысоким доходом. Размер пособия варьируется от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Оформить выплату можно через портал "Госуслуги", в отделении Социального фонда или в МФЦ. Для получения пособия необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал региональный прожиточный минимум.

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