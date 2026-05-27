Маркетолог Качалов: рост числа интернет-магазинов не повлияет на работу маркетплейсов

В 2025 году онлайн-продавцы зарегистрировали почти 10 тысяч новых доменов. Смогут ли интернет-магазины вытеснить с рынка маркетплейсы, разбиралась Москва 24.

Онлайн-гиганты подвинутся?

Компании из сферы интернет-торговли зарегистрировали 9 755 новых доменов по итогам 2025-го, что на 12% больше, чем годом ранее. Такие данные приводят "Ведомости" со ссылкой на исследования платформы для предпринимателей.

В целом за последние четыре года количество новых сайтов в этой нише заметно выросло: если в 2022 году появилось 2 400 доменов, то в 2023-м – уже 8 900, а в 2024-м – 8 697.

Согласно исследованию, чаще всего новые сайты приходятся на компании и индивидуальных предпринимателей, занятых в розничной торговле (18%). Рост числа регистраций аналитики связывают с желанием продавцов снизить зависимость от крупных маркетплейсов. Предприниматели все больше развивают собственные интернет-магазины, совмещая их с работой на сторонних площадках, что позволяет самостоятельно управлять ценами, ассортиментом и клиентской базой.

"Чаще всего селлеры используют гибридную стратегию: магазин на маркетплейсе и собственный сайт для лояльной аудитории, чтобы не платить дополнительные комиссии площадкам", – пояснил директор компании по развитию продуктов для предпринимателей Иван Грибов.

По его мнению, если тарифы маркетплейсов не прекратят увеличиваться, то тренд на развитие собственных онлайн-ресурсов может ускориться.

Однако участники рынка, которых опросило издание, считают, что говорить о массовом уходе продавцов с маркетплейсов пока преждевременно. Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров отметил в разговоре с журналистами, что реально работающие интернет-магазины наблюдаются всего у 5% селлеров (косметика, БАДы, зоотовары и хобби).

При этом в 2025 году продавцы на маркетплейсах массово жаловались на рост комиссий и дорожающую логистику, сообщал BFM.RU. Например, доставка единицы товара из Петербурга в Москву силами маркетплейса стоит 1 200 рублей, тогда как транспортная компания берет за это 600. Однако, несмотря на такую разницу, многие селлеры пока не могут уйти с крупных площадок: там сосредоточен основной трафик, и покупатели не привыкли доверять отдельным интернет-магазинам.

Новое или старое?

Наличие собственных интернет-магазинов – это не новый тренд, обратил внимание в беседе с Москвой 24 кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

"С этого интернет-торговля в чем-то и начиналась. У многих производителей на фабриках и заводах появлялись сначала свои магазины, а потом, кроме них, запускались и сайты, где можно было делать заказы. Маркетплейсы – это некая вторая-третья ступень развития интернет-продаж", – сказал он.

Собственные площадки были, есть и останутся всегда. Но с точки зрения рынка они неконкурентоспособны. Обороты крупнейших маркетплейсов уже составляют более 2 триллионов рублей. Можно увидеть, что они тратят на рекламу большие средства, чтобы привлечь покупателей и сформировать потребительский поток.





Игорь Качалов кандидат экономических наук, маркетолог Маленький интернет-магазин не может себе позволить потратить миллиард рублей в год на рекламу по телевизору, на улице или с помощью таргетинга. Поэтому маленькие локальные платформы всегда будут проигрывать с точки зрения формирования потоков людей.

Эксперт добавил, что место отдельных интернет-магазинов на рынке нишевое. Иногда этот формат используют для дорогих товаров и небольших продаж.

"Маркетплейсы давят всех, включая поставщиков, одним громадным размером. Как говорится, у носорога плохое зрение, но при его массе это проблемы окружающих", – добавил Качалов.

Он уточнил, что многие локальные интернет-магазины существуют 10–20 лет и будут жить дальше. У каждого свой сегмент, и один не отменяет другой.

"Ни о каком "задавят" речи не идет – это просто сосуществование в разных весовых категориях. Собственные магазины никуда не денутся, но и маркетплейсы не исчезнут. Так что тревожиться по этому поводу не стоит – это не борьба, а естественное разделение рынка", – добавил маркетолог.

Вопрос лишь в том, как долго сможет просуществовать конкретный маленький магазин, здесь все зависит от его ниши, качества товара и лояльности клиентов, резюмировал эксперт.

При этом руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Москвой 24 предупредил, что к покупкам в интернет-магазинах надо относиться осторожно. Зачастую под видом сайтов могут быть мошеннические ресурсы.

Он пояснил, что ссылки на них обычно получают извне. Если адрес магазина в Сети пришел от проверенного человека, риск минимален, тогда как рассылки от неизвестных отправителей или сообщения в общих чатах должны вызывать максимальное недоверие. Особенно опасны сокращенные ссылки и рекламные баннеры, где мошенникам проще всего разместить адрес на поддельный ресурс.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Этому способствует и общая практика создания отдельных страниц для акций, которой пользуются как официальные магазины, так и злоумышленники.

Говоря о безопасности оплаты, Ульянов назвал самым надежным способом расчет при получении товара, особенно в случае с незнакомым интернет-магазином. В качестве дополнительной меры безопасности он рекомендовал использовать для онлайн-покупок отдельную банковскую карту (в том числе виртуальную), пополняя ее только на необходимую сумму.

