Москвичи чаще всего читают в метро Пушкина, Толстого и Лермонтова

Пассажиры московского метро чаще всего выбирают произведения русских классиков. Пушкина, Толстого и Лермонтова назвали среди наиболее популярных авторов. В целом классическую литературу предпочитают 55% москвичей.

С 2023 года в московском метро работает сервис "Книги в метро". Им воспользовались уже более 126 тысяч раз. Пассажиры могут бесплатно скачать и читать книги во время поездки. Для этого нужно отсканировать QR-код и выбрать произведение из подборки.

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