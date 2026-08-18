Первая премьера в театре Гоголя состоится 8 и 9 сентября. В новом, 102-м театральном сезоне Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя планирует пять премьер на основной сцене.

Первой станет спектакль "Тишина" по пьесе "Вина Дель Мар" американского драматурга 1930-х годов. В декабре планируют представить "Вишневый сад" Антона Чехова в постановке художественного руководителя театра Антона Яковлева.

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