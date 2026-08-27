В Австралии женщина родила близнецов от разных отцов

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Женщина в Квинсленде в Австралии родила двойню, у которой разные биологические отцы: один ребенок появился на свет в результате ЭКО и суррогатного соглашения, второй был зачат естественным путем, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Беременность с двумя генетически не связанными между собой детьми, возникшими одновременно в результате ЭКО и естественного зачатия, представляет собой крайне редкое явление. В этом случае оба эмбриона одновременно имплантировались в матке.

Отмечается, что это первый подобный случай в стране. Ситуация потребовала отдельного судебного решения, поскольку в законодательстве образовался "пробел".

Суррогатная мать, которую в судебных документах обозначили как DZ, согласилась выносить ребенка для пары BNJ и DRJ. Беременность у последних была невозможна, так как у женщины не было матки.

В апреле 2025 года суррогатной матери имплантировали эмбрион, созданный с помощью ЭКО. Примерно через две недели УЗИ показало, что развивается двойная беременность.

Генетическое исследование, выполненное впоследствии, установило: плод женского пола – это биологический ребенок пары, использовавшей суррогатную мать. Второй плод мужского пола оказался ребенком самой суррогатной матери и ее партнера. Из материалов суда следует, что он был зачат естественным способом приблизительно в одно время с подсадкой эмбриона.

Оба ребенка родились в ноябре 2025 года в результате кесарева сечения. После рождения их воспитывают разные биологические родители.

Дело попало в суд Квинсленда. По законам штата, для ситуаций с рождением братьев и сестер при суррогатном материнстве существуют особые нормы, и они предписывают одновременно устанавливать родительские права на всех детей, рожденных в результате одной беременности.

Судья Джоди Вудридж решила, что дети являются гестационными близнецами, но с точки зрения законодательства о суррогатном материнстве не считаются биологическими братьями и сестрами. Благодаря этому были признаны родительские права пары, для которой провели процедуру ЭКО.

Ранее в Италии впервые на официальном уровне признали допустимым наличие у одного ребенка трех родителей. В стране был зарегистрирован ребенок, у которого двое отцов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), состоящих в браке, и мать, являющаяся давней подругой семьи.

При этом зачатие произошло естественным путем, а при рождении ребенок был признан как матерью, так и биологическим отцом, которому впоследствии его передали на воспитание.

