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27 августа, 11:44

Город

Планируемый к сносу Коптевский рынок закроется 28 сентября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Коптевский рынок на севере Москвы снесут, чтобы построить на его месте жилые многоэтажки. Воскресенье, 27 сентября, станет последним днем работы пространства, а его перенос не планируется, сообщили Агентству "Москва" в администрации.

Там уточнили, что на месте рынка будут построены дома в рамках программы комплексного развития территорий. Согласно решению московских властей, для участка по улице Базовской, владение 15, и улице Коптевской, владение 24, допускается строительство жилой недвижимости суммарной площадью 59 800 квадратных метров.

Централизованного переезда рынка не запланировано. В администрации отметили, что площадок под переезд в Москве сейчас мало, поэтому в настоящий момент каждый продавец "ищет работу в новом месте".

Ранее в городе был утвержден пилотный проект КРТ под жилую застройку в районе Черемушки. Участок расположен по адресу улица Гарибальди, дом 17, корпуса 3 и 4.

Эти здания подлежат сносу, а проживающие в них люди получат новые квартиры в том же районе. На месте снесенных объектов намечено строительство нового жилого комплекса площадью около 28,7 тысячи "квадратов".

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