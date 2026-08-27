Герасимов: ВС РФ наступают на всех направлениях неснижающимися темпами

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Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов во время посещения Южной группировки войск заявил, что наступление в зоне СВО идет неснижающимися темпами на всех участках.

Он отметил, что российские группировки продолжают выполнять задачи спецоперации. По словам Герасимова, до восточных окраин Славянска российским подразделениям осталось 4 километра. Кроме того, он рассказал о продолжающихся уличных боях в Николаевке и Никаноровке.

Помимо этого, начальник Генштаба заявил, что за июль и август штурмовые подразделения российской армии взяли под контроль Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. Он также добавил, что передовые группы ведут бои на территории аэродрома, расположенного в 3 километрах от Краматорска.

"Наносится огневое поражение дальнобойными средствами по логистическим маршрутам, которые противник использует для снабжения своего гарнизона", – уточнил Герасимов.

Он также подчеркнул, что украинские власти в связи с отсутствием результатов на земле пытаются убедить западных кураторов в успешных действиях Вооруженных сил Украины на поле боя. На этом фоне, отметил начальник Генштаба, в рамках пропагандистской кампании Украина распространяет фейки о якобы удачном наступлении в Запорожской области.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Восток" в зоне проведения спецоперации. На командном пункте глава оборонного ведомства заслушал доклады командования о характере действий противника.

Командующий группировкой генерал-полковник Петр Болгарев доложил о действиях войск, результатах работы и темпах продвижения подразделений летом 2026 года. Начальник управления войск беспилотных систем группировки доложил, что увеличение числа поставляемых современных ударных и разведывательных беспилотных систем помогло нарастить огневое воздействие на противника и вести непрерывную воздушную разведку на всех направлениях.

