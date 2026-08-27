Задержки рейсов зафиксированы во Внуково

Во Внуково зафиксированы задержки на вылет и прилет самолетов. Столичные аэропорты меняют расписание. Основной причиной стали ограничения по использованию воздушного пространства в ряде аэропортов страны и по маршруту следования.

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание рейсов. В связи с закрытием аэропортов отложены вылеты и прилеты в авиакомпаниях "Победа" и Nordwind. Azur air также вынужденно корректирует расписание из-за ограничений в регионах Поволжья и на Урале.

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