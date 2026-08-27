SHOT: известный российский гид Оксюз пропала во время наводнения в Непале

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский дипломированный гид Елена Оксюз пропала без вести во время наводнения в Непале. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Оксюз более 24 лет живет в Турции и организует авторские исторические туры, стоимость которых может достигать 5 тысяч евро.

По данным журналистов, 48-летняя женщина приехала в Непал по российскому паспорту в составе группы из Эстонии и направлялась в сторону Тибета. Родственники и знакомые перестали получать от нее сообщения, когда она находилась в районе Расувагадхи.

Еще одной пропавшей россиянкой стала 38-летняя жительница Санкт-Петербурга Анна Пак. Она приобрела тур в компании Mighty Himalaya Trek&Expedition и должна была отправиться в горы в составе группы из 8 человек. По словам ее мужа, туристы переночевали у пограничного пункта Расувагадхи, утром пересекли границу с Китаем, после чего связь с женщиной прервалась.

Позднее были найдены 2 россиянки, пропавшие после наводнения. 38-летнюю Екатерину К. и 55-летнюю Ирину У. обнаружили в селе Каликастан, после чего эвакуировали вертолетом. Женщины находились в группе из 8 иностранных туристов и рассказали, что ехали в сторону Тибета на автобусах вместе с местными гидами.

При этом число погибших в результате наводнения, по последним данным Kathmandu Post, достигло 332 человек. Ранее местные СМИ писали о 289 погибших.

Стихийное бедствие произошло на границе Непала и Китая 26 августа. Наводнение затронуло десятки населенных пунктов. Продолжаются поиски пропавших без вести, среди которых оказались 644 путешественника и 127 местных жителей. Также 8 россиян не выходили на связь после случившегося.

Владимир Путин направил соболезнования руководству Китая и Непала. Глава государства попросил адресовать слова сочувствия родственникам жертв наводнения и пожелать быстрого восстановления здоровья всем пострадавшим.