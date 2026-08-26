Новости мира: повышенный уровень готовности ввели в пяти регионах Китая из-за наводнений

В Китае ввели повышенный уровень готовности в пяти регионах из-за угрозы наводнений. Власти эвакуировали 54 тысячи человек из-за тайфуна "Нарра". Всего в зоне повышенного риска находятся более 60 тысяч жителей.

Иранская армия нанесла удар по объектам военной разведки США. Американские военные эксперты оценивают ущерб в миллиарды долларов. Кроме того, США практически лишились возможности мониторить ситуацию на Ближнем Востоке.

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