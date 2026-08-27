Российские автомобилисты стали чаще покупать присадки для топлива

На авторынке в России вырос спрос на присадки для топлива. Летом их продажи увеличились в среднем на 37%. Особенно активно такие средства покупают владельцы автомобилей с турбированными двигателями. Водители рассчитывают таким образом снизить нагрузку на мотор и улучшить свойства топлива.

При этом, как отметил старший механик СТО Имам Касумов, присадки могут изменить параметры горения в камере сгорания, что приведет к нестабильной работе двигателя и его разрушению. Неграмотное применение и повышение дозировки увеличивают риск поломки двигателя. Специалист также не рекомендует использовать присадки на сильно изношенных и старых двигателях.

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