Собянин: более 30% всей навигации метро Москвы станет цифровой

Более 30% всей навигации в московском метро планируют сделать цифровой к 2030 году. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

По словам мэра, новые элементы появятся на пяти первых станциях будущей Рублево-Архангельской линии. На обновленном Ленинградском вокзале уже установили 125 цифровых указателей.

Также в Москве продолжает набирать популярность оплата проезда по биометрии. Ею пользуются более 900 тысяч человек. В июне сервис заработал на станциях МЦД-1, в июле – на МЦД-2 и МЦД-4, а до конца года его планируют внедрить и на МЦД-3.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.