Новые правила для роботов-доставщиков подготовили в России. Теперь их максимальная разрешенная скорость составит 25 километров в час, по тротуарам – не более 10.

Перед человеком железные курьеры будут обязаны тормозить или останавливаться. Также роверы теперь смогут заезжать в здания, пользоваться лифтами и даже сигналить замешкавшимся. Каждый робот получит номер, фонари, светоотражатели и будет записывать все происходящее на камеру.

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