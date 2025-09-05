"Московский патруль": робот-курьер и внедорожник столкнулись в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге робот-курьер и внедорожник столкнулись на пешеходном переходе. Водитель не уступил роботу, из-за чего автомобиль лишился бампера. При этом неизвестно, кто будет возмещать ущерб, поскольку статус роботов на дороге никак не урегулирован.

Юристы отметили, что если удастся доказать, что авария произошла по вине беспилотного курьера, то возмещать ущерб пострадавшему будет его владелец. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

