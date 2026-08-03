ФАС России возбудила дело в отношении Apple

ФАС России возбудила дело против компании Apple из-за требований к предустановке российских приложений. Компании может грозить штраф до 4 миллиардов рублей.

По закону производители смартфонов и планшетов перед продажей устройств в России должны устанавливать на них определенный набор отечественных приложений. Однако iPhone и iPad этим требованиям не соответствуют. Ранее ФАС выдала Apple предупреждение, а компания исполнила его частично.

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