Артемий Лебедев попросил Дурова убрать опасную функцию в Telegram

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к основателю Telegram Павлу Дурову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за потенциально опасной функции мессенджера. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном во "ВКонтакте".

Речь идет о реакциях под постами. Первая из них в списке – всегда звезда, которая позволяет финансово поддержать любого пользователя. По словам Лебедева, проблема возникает, если человек подписан на каналы, признанные нежелательными или экстремистскими.

"Если у тебя случайно палец соскочил и нажал на эту звезду, получается, что ты подарил деньги террористам", – пояснил блогер.

Он также отметил, что отменить случайную отправку виртуальной валюты невозможно. Лебедев выразил опасение, что такая операция может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

В феврале 2026 года Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии терроризму, а работу Telegram в России начали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы.

29 июля стало известно о запуске процесса объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявлены обвинения по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. На следующий день, 30-го числа, предприниматель был внесен в перечень террористов и экстремистов.

По словам адвоката Александра Добровинского, пользователям Telegram необходимо быть осторожными при проведении денежных переводов внутри мессенджера, однако читать новостные каналы и писать комментарии не запрещено.

