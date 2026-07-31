Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 16:32

Шоу-бизнес

Артемий Лебедев попросил Дурова убрать опасную функцию в Telegram

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к основателю Telegram Павлу Дурову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за потенциально опасной функции мессенджера. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном во "ВКонтакте".

Речь идет о реакциях под постами. Первая из них в списке – всегда звезда, которая позволяет финансово поддержать любого пользователя. По словам Лебедева, проблема возникает, если человек подписан на каналы, признанные нежелательными или экстремистскими.

"Если у тебя случайно палец соскочил и нажал на эту звезду, получается, что ты подарил деньги террористам", – пояснил блогер.

Он также отметил, что отменить случайную отправку виртуальной валюты невозможно. Лебедев выразил опасение, что такая операция может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

В феврале 2026 года Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии терроризму, а работу Telegram в России начали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы.

29 июля стало известно о запуске процесса объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявлены обвинения по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. На следующий день, 30-го числа, предприниматель был внесен в перечень террористов и экстремистов.

По словам адвоката Александра Добровинского, пользователям Telegram необходимо быть осторожными при проведении денежных переводов внутри мессенджера, однако читать новостные каналы и писать комментарии не запрещено.

Читайте также


шоу-бизнестехнологии

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика