22 июля, 08:45Политика
Новости мира: во Франции запретили соцсети детям младше 15 лет
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запрете на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Для подростков от 15 до 18 лет вводится цифровой комендантский час. Франция станет первой страной в Европе с такими строгими ограничениями.
В Северной Македонии прошел ураган. В городе Штип шквалистый ветер срывает крыши с домов и гнет деревья, все сопровождается интенсивными ливнями. Власти начали принимать меры по ликвидации последствий стихии.
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