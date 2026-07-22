Новости мира: во Франции запретили соцсети детям младше 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запрете на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Для подростков от 15 до 18 лет вводится цифровой комендантский час. Франция станет первой страной в Европе с такими строгими ограничениями.

В Северной Македонии прошел ураган. В городе Штип шквалистый ветер срывает крыши с домов и гнет деревья, все сопровождается интенсивными ливнями. Власти начали принимать меры по ликвидации последствий стихии.

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