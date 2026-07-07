Собянин рассказал о росте популярности патриотического волонтерства в Москве

За последний год число патриотических волонтеров в Москве увеличилось в три раза. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

В начале 2026 года патриотическое волонтерство вошло в тройку самых востребованных направлений среди столичных добровольцев. По словам мэра, рост интереса связан с разнообразием форматов и вовлечением жителей разных возрастов.

Волонтеры помогают плести маскировочные сети, изготавливать вязаные вещи и собирать гуманитарную помощь для участников СВО, жителей новых и приграничных регионов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.