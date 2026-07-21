Новости регионов: мужчина погиб во время урагана под Екатеринбургом

Мужчина погиб во время урагана под Екатеринбургом. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, на него упало дерево. Ураган повалил десятки деревьев, повредил постройки, автомобили, заборы и линии электропередачи. Местные жители сообщили, что непогода продолжалась недолго, но привела к серьезным последствиям.

Более 1 тысячи специалистов направили для тушения лесных пожаров в Красноярский край и Томскую область. По последним данным, в Красноярском крае действует более 100 очагов пожаров, 14 из них локализованы. В труднодоступных районах возгорания ликвидируют вручную, а там, где позволяют условия, задействуют авиацию.

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