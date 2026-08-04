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04 августа, 11:51

Общество

Средняя зарплата выше 200 тыс рублей зафиксирована в 3 субъектах РФ

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Средняя заработная плата более 200 тысяч рублей выявлена в 3 субъектах России в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, такая зарплата была отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе (205,3 тысячи рублей), Магаданской области (214,4 тысячи рублей) и Чукотском автономном округе (260,7 тысячи рублей).

Вместе с тем средний размер месячной зарплаты на тот момент составил 110 216 рублей.

Ранее сообщалось, что медианная зарплата в России по итогам прошлого года достигла 65,3 тысячи рублей. За 5 лет медианный уровень предлагаемых зарплат вырос вдвое. В 2024 году этот показатель составлял 56,4 тысячи рублей, а в 2020-м – 32,4 тысячи.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что число россиян, проживающих за чертой бедности, должно снизиться до 7% к 2030 году. Однако данная задача была выполнена уже в 2025-м, так как этот показатель составил 6,7%.

Разница между средними зарплатами мужчин и женщин в России за 4 года выросла в 2 раза

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