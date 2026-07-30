Производство медицинских препаратов в Москве выросло на 20%

Производство медицинских средств и материалов в Москве выросло на 20%. Столица лидирует в России по объему инвестиций. Здесь регулярно заключают офсетные контракты, причем более трети из них приходятся на сферу здравоохранения. Город обеспечивает лекарствами как собственные медучреждения, так и другие регионы.

Что производят на столичных заводах и как устроен контроль качества? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.