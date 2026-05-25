Более 67 тысяч человек стали участниками проекта "Умная госпитализация" в Москве

В Москве более 67 тысяч человек за два месяца стали участниками проекта "Умная госпитализация". Как сообщила заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова, процесс плановой госпитализации полностью переведен в цифровой формат.

Пациенту не нужно обзванивать больницы и повторно посещать поликлинику. Врач оформляет заявку в единой системе, стационары направляют свои предложения, а пациент выбирает удобную дату госпитализации через ЕМИАС.

