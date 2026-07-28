28 июля, 10:30Город
В больницах Москвы внедрили новый формат работы с цифровыми данными
Столичные больницы переходят на новый формат работы с цифровыми медицинскими данными. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Теперь специалисты больниц смогут работать с данными на базе ЕМИАС и самостоятельно анализировать информацию о госпитализациях, операциях и проведенных исследованиях. Осваивать новые инструменты медикам поможет ИИ-ассистент.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.