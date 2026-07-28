В больницах Москвы внедрили новый формат работы с цифровыми данными

Столичные больницы переходят на новый формат работы с цифровыми медицинскими данными. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь специалисты больниц смогут работать с данными на базе ЕМИАС и самостоятельно анализировать информацию о госпитализациях, операциях и проведенных исследованиях. Осваивать новые инструменты медикам поможет ИИ-ассистент.

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