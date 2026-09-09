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09 сентября, 11:30

Транспорт

Первый камень будущей станции МЦД-3 заложили в Химках

Первый камень будущей станции МЦД-3 заложили в Химках

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В Химках заложили первый камень в основание будущей станции МЦД-3 Монумент. Название выбрали жители города. Рядом находится мемориал "Противотанковые ежи", где в 1941 году советские воины остановили фашистов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в районе живут 30 тысяч человек, станция позволит быстрее добираться до Москвы. На станции установят три лифта, шесть эскалаторов и новую навигацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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