Собянин: на МЦД-4 за три года пассажиры совершили более 265 млн поездок

За три года пассажиры совершили на МЦД-4 более 265 миллионов поездок. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

На самом протяженном столичном диаметре курсируют 112 современных составов, 30 из них – "Иволга 4.0". Электропоезд создан специально для МЦД и выпускается на Тверском вагоностроительном заводе.

Благодаря бесплатным пересадкам на рельсовый транспорт пассажиры могут экономить на стоимости проезда в ежедневных поездках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.