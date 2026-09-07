В столице стартовала регистрация на новый сезон экскурсий "Открой#Моспром"

В столице стартовала регистрация на новый сезон экскурсий по столичным предприятиям в рамках проекта "Открой#Моспром". У горожан есть возможность узнать, как производятся лифты, линзы для очков, а еще как выглядит хмель и солод.

Также всем желающим предлагают посетить научно-производственное объединение "Молния", где разрабатывался легендарный орбитальный корабль "Буран".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.