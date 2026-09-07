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Новости

07 сентября, 07:45

Экономика

В столице стартовала регистрация на новый сезон экскурсий "Открой#Моспром"

В столице стартовала регистрация на новый сезон экскурсий "Открой#Моспром"

Прирост наличной денежной массы в России составит почти 3,5 трлн рублей в 2026 году

Путин по ВКС дал старт проекту "Восток Ойл"

Доля безналичных расчетов в России пошла на спад

Заседание штаба по ситуации на топливном рынке России пройдет 7 сентября

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Власти РФ могут снять ограничения на экспорт топлива раньше 30 сентября при наличии запаса

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Штаб по ситуации на рынке топлива в России проведут 7 сентября

В столице стартовала регистрация на новый сезон экскурсий по столичным предприятиям в рамках проекта "Открой#Моспром". У горожан есть возможность узнать, как производятся лифты, линзы для очков, а еще как выглядит хмель и солод.

Также всем желающим предлагают посетить научно-производственное объединение "Молния", где разрабатывался легендарный орбитальный корабль "Буран".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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