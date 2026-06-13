30 высокотехнологичных производств запустят в Москве

В Москве в этом году планируют реализовать 30 высокотехнологичных проектов, что позволит создать около 5 тысяч рабочих мест.

Отрасль развивается в том числе благодаря Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. При его участии уже введено в эксплуатацию 19 промышленных объектов, закуплено более 1 600 единиц оборудования и построено свыше 184 тысяч квадратных метров промышленных площадей.

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