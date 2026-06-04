Эксперты отметили роль наставничества в подготовке трудовых кадров для Москвы

Круглый стол "Трудовые династии и роль наставничества в развитии Москвы" прошел 4 июня в Мосгордуме. В качестве экспертов выступили Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко, член Общественной палаты РФ, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов, ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев, общественные деятели, ветераны труда, представители учебных учреждений и молодежь.

Эксперты обсудили существующие в городе практики наставничества, роль трудовых династий в сохранении профессиональных традиций Москвы, участие школ и колледжей в ранней профориентации, а также значение наставничества для формирования устойчивой профессиональной среды на предприятиях и в городских учреждениях. Кроме того, представителям московских династий вручили грамоты от имени вице-спикера Госдумы РФ, секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петра Толстого.

Совершенствование и масштабирование системы профориентации реализуется в рамках масштабной стратегии развития Москвы до 2030 года, рассказал Асафов. По словам эксперта, правительство столицы создает все условия для получения качественного предпрофессионального образования, начиная со школьной скамьи: специализированные классы по шести направлениям созданы более чем в 70% школ. За десять лет их окончили свыше 100 тысяч учеников.

"Комплексная система ранней профориентации, предпрофессионального образования и наставничества в Москве дает каждому подростку возможность осознанно выбрать свой путь, получить необходимые навыки и найти учителя, который поможет обрести свое призвание. Вместе с тем важную роль в профориентации играют гражданско-просветительские проекты вроде "Мастерской знаний". Открытые лекции проекта на городских площадках наглядно объясняют молодежи и родителям ценность и перспективность рабочих, инженерных и медицинских специальностей", – рассказал Асафов.

Также при поддержке города регулярно проходят тематические форумы, встречи с экспертами и экскурсии на предприятия. Благодаря таким мероприятиям молодое поколение общается с опытными специалистами, получает первый практический отраслевой опыт, узнает о востребованных на рынке труда профессиях, подчеркнул член Общественной палаты РФ. Такой формат наставничества позволяет молодым москвичам целенаправленно принимать решение о будущей сфере деятельности.

Как подчеркнул Романенко, для Москвы одной из важнейших форм профессиональной преемственности остаются трудовые династии. Через личный пример старших поколений передаются отношение к труду, ответственность за выбранное дело и уважение к профессии. Сегодня эту традицию укрепляют городские инструменты подготовки кадров, карьерного сопровождения и взаимодействия с работодателями.

"В Москве создан уникальный центр "Профессии будущего". Он позволяет освоить одну из 75 востребованных специальностей в различных отраслях городской экономики. В числе партнеров учреждения порядка 3 тысяч работодателей. После прохождения программы с дальнейшим трудоустройством помогают опытные карьерные наставники. Это современная система подготовки кадров, и она дополняет то, что всегда было сильной стороной столицы, – профессиональную преемственность в семьях. Москва славится своими трудовым династиями в самых разных отраслях: от городского хозяйства до космической промышленности. Для меня эта тема имеет личное значение: я представитель редкой трудовой династии космонавтов. Мой отец, Юрий Викторович Романенко, дважды Герой Советского Союза, воспитывал нас с братом личным примером. Ответственность, взаимовыручку, настойчивость в достижении цели я во многом перенял от отца. Именно на таких примерах держится преемственность профессии, уважение к труду и готовность работать на благо страны", – сказал Романенко.

По словам депутата Госдумы, особую роль наставничество играет в патриотическом воспитании. В рамках клуба "Город героев Москва" представители молодежи общаются с представителями ратных династий, обладателями высоких государственных наград. Встречи с современными героями – примерами доблести и чести – способствуют формированию ответственной гражданской позиции, заключил он.

Как считает Гусев, опыт участников СВО дает молодежи мощный нравственный ориентир, а сами герои получают возможность применить свои навыки для воспитания подрастающего поколения. С этой целью также создан проект, который реализуется при поддержке Московской ассоциации ветеранов СВО.

"Проект "Мост поколений: опыт старших – возможности младшим" построен на личном взаимодействии подростков с наставниками, за счет чего через практическую деятельность от старших к младшим передается трудовая этика, уважение к человеку труда. На площадках школ СВАО, центров "Московского долголетия" и проекта "Лето в Москве" представители старшего поколения будут проводить для молодежи уроки труда и прикладных навыков, профориентационные встречи и интеллектуальные игры. На первом этапе мы намерены охватить до 3 тысяч школьников и студентов, в будущем планируем развивать проект", – рассказал Гусев.

Он также добавил, что в столице уже работает похожая модель – проект "Серебряное наставничество", в котором участники "Московского долголетия" становятся наставниками для детей-сирот. За прошедшие два года дети участвовали в волонтерских акциях, занимались спортом, творчеством, кулинарией, ходили в музеи, на выставки и экскурсии. Молодое поколение перенимает бесценный опыт, в том числе профессиональный, а москвичи "серебряного возраста" сохраняют активную социальную роль, делятся жизненной мудростью и чувствуют свою востребованность, заключил он.

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