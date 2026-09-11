Московская музейная неделя пройдет с 14 по 20 сентября. Бесплатно посетить музеи и другие городские учреждения из списка на сайте можно после предварительной регистрации в сервисе "Мосбилет". В программе также выставки, фестиваль урожая на ВДНХ и другие культурные события.

В музейный фонд Москвы поступят около 900 отреставрированных археологами предметов, найденных в Минаевском переулке. Среди них изразцы, фарфоровая посуда, монеты, подсвечники, нательные крестики, курительные трубки и детские игрушки.

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