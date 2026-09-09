Москвичи могут увидеть музыкальное шоу на ВДНХ

На ВДНХ после комплексной модернизации открылся фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток". Днем он работает в режиме инсталляции "Старт", шум воды и подсветка создают эффект запуска ракеты.

Вечером здесь проходит пятиминутное музыкальное шоу. Водные каскады поднимаются на высоту до 35 метров и образуют различные формы в художественной подсветке. Представления проходят каждый час с 20:00 до 22:50 под музыку.

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