"Новости дня": выставка "Искусство сцены" откроется на ВДНХ 10 сентября

Выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" откроется 10 сентября в павильоне № 1 на ВДНХ. Посетители увидят около 200 шедевров живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

В проекте участвуют 32 музея из 12 городов России. Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей. Куратор Семен Михайловский отметил, что выставка снабжена большими комментариями и будет интересна посетителям.

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