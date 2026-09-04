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04 сентября, 06:25

Культура

"Новости дня": выставка "Искусство сцены" откроется на ВДНХ 10 сентября

"Новости дня": выставка "Искусство сцены" откроется на ВДНХ 10 сентября

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Выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" откроется 10 сентября в павильоне № 1 на ВДНХ. Посетители увидят около 200 шедевров живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

В проекте участвуют 32 музея из 12 городов России. Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей. Куратор Семен Михайловский отметил, что выставка снабжена большими комментариями и будет интересна посетителям.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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