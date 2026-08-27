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27 августа, 07:15

Транспорт

Книжный клуб запустят на речных электросудах Москвы

Книжный клуб запустят на речных электросудах Москвы

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В Москве пройдут тематические рейсы на электросудах в формате книжного клуба. Первый такой рейс отправится 27 августа в 12:30 от причала "Новоспасский" по третьему регулярному маршруту.

Тема первой встречи – "Сезон чтения: как мы выбираем книги под настроение и время года". Авторы книжных проектов поделятся своими подборками.

Участие бесплатное, нужна регистрация. Проезд оплачивается по обычному тарифу. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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