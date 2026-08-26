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26 августа, 22:45

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Премьера отреставрированной версии фильма "Ветка сирени" прошла в Москве

Премьера отреставрированной версии фильма "Ветка сирени" прошла в Москве

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26 августа в кинотеатре "Художественный" в рамках Московской международной недели кино прошла светская премьера фильма Павла Лунгина "Ветка сирени". Драма рассказывает о судьбе великого композитора Сергея Рахманинова.

Картину, снятую в 2006 году, впервые представили на большом экране в формате 4К с обновленной цветокоррекцией. А еще исполнителю главной роли Рахманинова Евгению Цыганову доверили озвучить его героя. На момент выхода фильма актеру было 27 лет и ему не хватало возрастной тяжести в голосе, поэтому герой Цыганова в первоначальной версии картины говорил голосом Александра Балуева.

Премьера собрала большое количество звездных гостей. Среди них – актрисы Екатерина Волкова, Александра Власова и Яна Аносова, режиссер Юрий Быков, стилист Влад Лисовец и многие другие.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала на закрытом показе и пообщалась со знаменитостями.

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