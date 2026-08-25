Более 200 мероприятий пройдут на Московской неделе кино

Более 200 мероприятий пройдут в рамках Московской международной недели кино, которая стартовала в столице 24 августа. В программе киносеансы и встречи с известными режиссерами, гостям покажут, как снимают экшн-сцены.

В течение всей недели по столице будет курсировать мобильный кинотеатр, который будет приезжать в разные точки и показывать кино под открытым небом. В этом году ожидается много голливудских актеров и актеров из Индии. События и показы пройдут на семи площадках, включая Терлецкий парк и усадьбу Кусково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.