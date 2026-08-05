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05 августа, 14:40

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В Москве подвели итоги приемной кампании в творческие учебные заведения

В Москве подвели итоги приемной кампании в творческие учебные заведения

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5 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании в творческие учебные заведения столицы.

Какие факультеты оказались наиболее востребованными у абитуриентов? В чем заключались особенности проведения вступительных экзаменов? Какие нововведения ждут студентов в грядущем учебном году?

Об этом и многом другом рассказали:

  • ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев;
  • ректор Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров;
  • ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Антон Лещинский;
  • временно исполняющая обязанности проректора по учебной и воспитательной работе ГИТИСа Дарья Другаченко;
  • проректор по учебной работе Российской академии музыки имени Гнесиных Дарья Булычева.

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