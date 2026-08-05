В Москве подвели итоги приемной кампании в творческие учебные заведения

5 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании в творческие учебные заведения столицы.

Какие факультеты оказались наиболее востребованными у абитуриентов? В чем заключались особенности проведения вступительных экзаменов? Какие нововведения ждут студентов в грядущем учебном году?

Об этом и многом другом рассказали: