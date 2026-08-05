05 августа, 14:40События
В Москве подвели итоги приемной кампании в творческие учебные заведения
5 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании в творческие учебные заведения столицы.
Какие факультеты оказались наиболее востребованными у абитуриентов? В чем заключались особенности проведения вступительных экзаменов? Какие нововведения ждут студентов в грядущем учебном году?
Об этом и многом другом рассказали:
- ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев;
- ректор Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров;
- ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Антон Лещинский;
- временно исполняющая обязанности проректора по учебной и воспитательной работе ГИТИСа Дарья Другаченко;
- проректор по учебной работе Российской академии музыки имени Гнесиных Дарья Булычева.